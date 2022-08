"Apple" yeni smartfonun təqdimatına hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, sentyabrın əvvəllərində təqdim olunacaq yeni nəsil smartfon 799 dollar olacaq. "Apple" "iPhone 14"ə elə bir ciddi dəyişiklik etmıyib. Sadəcə kameralarda və kiçik hissələr funksiyalar əvvəlki versiyalardan fərqlənəcək.

Qeyd edilib ki, satış artıq 9 sentyavr tarixindən start görüşəcək.

