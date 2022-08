Mədəniyyət Nazirliyində kadr təyinatı olub.

Bu barədə Metbuat.az nazirliyə istinadən xəbər verir.

Qeyd olunub ki, mədəniyyət naziri Anar Kərimovun əmri ilə Yusubov Azər Namiq oğlu Mədəniyyət Nazirliyinin Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

A.Yusubov sonuncu təyinata qədər Şəki Apelyasiya Məhkəməsində baş məsləhətçi-sədrin köməkçisi məsul vəzifəsində çalışıb. O, dövlət qulluğunun kiçik müşaviridir.

