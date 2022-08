Elgiz Əkbər:"İşləməyən kişiləri atın çölə" - VİDEO

"Harınlayanlar var. İşləməyən kişiləri qadınları atsınlar çölə".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ARB televiziyasının efirindəki verilişində aparıcı Elgiz Əkbər deyib. O bildirib ki, elə kişilər var ki, qadınları işlədir. Amma özünün dili uzundu. Bu zaman boşanmaq lazımdır:

"Heç bir işlə məşğul olmursan, bir corab alıb gətirmirsən, dilin də nə boyda çıxır. Qadın niyə dözməlidir? Qadın dözməli deyil. Mən o qadınlara haqq verirəm. Elə kişiləri atsınlar çölə, əşyaları ilə birgə qovsunlar evdən".

Elgiz Əkbər qeyd edib ki, kişi əli çörəyə çatmayana qədər evlənməməlidir:

“Canı çıxsın, lap elə "karyer"də daş atsın. Evlənibsəbsə, evinə çörək gətir. Sən kiminsə qızını evinə gətirmisən, uşaq dünyaya gəlib. Bunlar ac qalmalı deyil axı. İnsan əli çörəyə çatanda evlənməlidir".

