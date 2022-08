Türkiyədə 4 yaşlı qadının tiktokda görüntülü danışması müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadınların birgə söhbəti qısa müddət ərzində yüz minlərlə insan tərəfindən izlənilib. Qadınlar onlara hədiyyə göndərən izləyicilərə təşəkkür edib. Bildirilir ki, qadınlar söhbət etmək üçün həmişə tiktokdan istifadə edir. Onlar canlı yayımı birlikdə açırlar. Qadınların sosial media tanınması onların minlərlə yeni izləyici əldə etməsinə səbəb olub.

