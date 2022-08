Tanınmış Qətərlı tv host Bakıda “She is Mercedes” qırmızı xalısında

Noura Akremi Tunisdən olan uğurlu sahibkar, tv host və jurnalistdir.

Liderlik qabliyyəti güclü olan Nura Akremi Yaxın Şərqdə öz sahəsi üzrə nüfuz qazanmış şəxsdir. O, həmçinin bir çox dildə sərsəst danışır və televiziya sahəsində yüksək təcrübəyə malikdir.

Noura Akremi "Ajwan" jurnalının baş direktoru və təsisçisi, Tunis televiziyasının təqdim etdiyi "Model" realiti-şousunun münsiflər heyətinin üzvüdür.

Noura Akremi 30 iyun 2022 -ci il tarixində Golden People Awards layihəsindəmükafatla təltif olunub.

