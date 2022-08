Rusiyada yaşayan azərbaycanlı bloqer Hüseyn Həsənov bədbəxt hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hüseyn bu haqda 22.5 milyon izləyicisi olan instaqram hesabında video paylaşıb. Belə ki, o, çəkiliş zamanı üzündən yaralanıb. Ona ilk tibbi yardım göstərilib.

Xatırladaq ki, bloger sonuncu dəfə Bakıda taski sürücülərindən birinə 500 AZN verməsi xəbərləri ilə gündəmə gəlib.



