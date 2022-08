Xəbər verdiyimiz kimi, 3 gün öncə Ağsu rayon prokurorunun köməkçisi Şölə Quliyeva vəfat edib.



Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı prokuror onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş.

O, Bakı şəhərində dəfn edilib.

Qeyd edək ki, prokurorluq orqanlarına yeni qəbul olunan Ş.Quliyevanın prokuror kimi ilk və son iş yeri Ağsu Rayon Prokurorluğu olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.