Bakıda qəza olub, yollarda sıxlıq yaranıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hadisə Ziya Bünyadov prospekti, Qara Qarayev prospekti istiqamətində (körpünün üstü) baş verib.

Bu səbəbdən qeyd olunan istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunur.

