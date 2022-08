Ordumuzun polkovnik-leytenantı qəfil vəfat etdi - FOTO

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin polkovnik-leytenantı dünyasını dəyişib. Metbuat.az “Unikal”a istinadən xəbər verir ki, hadisə İsmayıllı rayonunda baş verib. Belə ki, 1983-cü il təvəllüdlü polkovnik-leytenant Zülfüqarov Seymur Ənvər oğlu ötən gün ürəktutmasından dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, S.Zülfüqarov Laçın rayonunda xidmət edib. O, bir neçə gün öncə məzuniyyətə çıxıbmış.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.