Azərbaycan hərbi dənizçiləri futbol yarışının qalibi olub - FOTO

Ölkəmizdə təşkil olunan "Dəniz kuboku-2022" beynəlxalq müsabiqəsinin proqramına əsasən iştirakçı komandalar arasında futbol yarışı keçirilib.

Metbuat.az Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, yarışın birinci mərhələsində İran hərbi dənizçiləri Rusiya komandasına qalib gəlib. Növbəti oyun Azərbaycan ilə Qazaxıstan komandaları arasında baş tutub və hərbçilərimiz rəqibdən üstün olmağı bacarıb.

Rusiya və Qazaxıstan komandaları arasında üçüncü yer uğrunda mübarizədə oyun sonuncuların üstünlüyü ilə başa çatıb.

Final oyunu Azərbaycan və İran hərbi gəmi ekipajları arasında baş tutub. Azərbaycan hərbi dənizçilərinin komandası gərgin keçən qarşılaşmada qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində qərarlaşıb.

Beləliklə futbol üzrə yarışın nəticələrinə əsasən Azərbaycan hərbi dənizçilərinin komandası birinci, İran ikinci, Qazaxıstan isə üçüncü olub.

Sonda yarışda fərqlənən komandalara kubok, medal və fəxri fərmanlar təqdim olunub.

