Aynişan Quliyevanın avtomobili yolda qaldı - VİDEO

Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın bloqçu qızı Aynişan Quliyevanın başına iş gəlib.

Metbuat.az "Baku.ws"ə istinadən xəbər verir ki, istirahətə gedən blogerin Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində avtomobilinin benzini bitib.

Bu haqda Aynişan 1.3 milyon izləyicisi olan instaqram hesabında bildirib. Bloqçu Elgün adlı bəyin ona kömək etdiyini vurğulayıb:

"Bu gün Hövsanda avtomobilimin benzini bitdiyi üçün yolda qalmışdım. Elgün adlı gənc oğlan mənə yardım əli uzatdı. Bir daha təşəkkür etmək istədim".

Bloqçu daha sonra onu sevən izləyiciləri ilə fotolar çəkdirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.