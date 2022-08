Yay təilini Amerikada keçirən Xalq artisti Murad Dadaşov fotosunu sosial şəbəkə hesabında paylaşıb

Metbuat.az xəbər verir ki, "Xəzər TV"nin direktoru və şoumenin Mayamidən paylaşdığı fotosu izləyicilərini təəccübləndirib.

Belə ki, xeyli çəki atan Murad Dadaşovu izləyiciləri tanımayıb. İnsanlar onun çox arıqladığını, tanınmaz halda olduğunu vurğulayıb.

