Aygün Bəylərlə bağlı üzücü xəbər: Xərçəngə tutuldu

Əməkdar artist Aygün Bəylər xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir.

Metbuat.az "Olay"a istinadən xəbər verir ki, məşhur müğənnidən 4-cü dərəcəli ağır xəstəlik bir müddət əvvəl aşkarlanıb.

A. Bəylər artıq müalicələrə başladığı iddia olunub və səhhəti normaldır.

"Olay" məsələ ilə bağlı Əməkdar artistlə əlaqə saxlayıb. Köməkçisi sənətçinin vəziyyətinin yaxşı olduğunu vurğulayıb:

“Şükür Allaha salamatlıqdır. Belə şeylərə ehtiyac yoxdu. O boyda sənətkardır, sənəti ilə maraqlanın. Səhhəti yaxşıdır, əladır, yerindədir. Hər şey qaydasındadır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.