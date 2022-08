Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin təqvimi bəlli oldu

UEFA Çempionlar Liqasında 2022/2023 mövsümü üçün qrup mərhələsinin tam təqvimi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qruplarda I turun oyunları 6-7 sentyabrda keçiriləcək.

Bu mövsümün oyunlarının tam xülasəsini təqdim edirik.



I tur



6 sentyabr

E qrupu

20:45. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Çelsi" (İngiltərə)

23:00. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Milan" (İtaliya)

F qrupu

23:00. "Leyptsiq" (Almaniya) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna)

23:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Real Madrid" (İspaniya)

G qrupu

20:45. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Kopenhagen" (Danimarka)

23:00. "Sevilya" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)

H qrupu

23:00. PSJ (Fransa) - "Yuventus" (İtaliya)

23:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Makkabi" (Hayfa, İsrail)

7 sentyabr

A qrupu

20:45. "Ayaks" (Niderland) - "Reyncers" (Şotlandiya)

23:00. "Napoli" (İtaliya) - "Liverpul" (İngiltərə)

B qrupu

23:00. "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - "Portu" (Portuqaliya)

23:00. "Brügge" (Belçika) - "Bayer" (Almaniya)

C qrupu

23:00. "Barselona" (İspaniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)

23:00. "İnter" (İtaliya) - "Bavariya" (Almaniya)

D qrupu

20:45. "Ayntraxt" (Frankurt, Almaniya) - "Sportinq" (Portuqaliya)

23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Marsel" (Fransa)

II tur

13 sentyabr

A qrupu

23:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Ayaks" (Niderland)

23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Napoli" (İtaliya)

B qrupu

23:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Brügge" (Belçika)

23:00. "Bayer" (Almaniya) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya)

C qrupu

20:45. "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) - "İnter" (İtaliya)

23:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Barselona" (İspaniya)

D qrupu

20:45. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Tottenhem" (İngiltərə)

23:00. "Marsel" (Fransa) - "Ayntraxt" (Frankurt, Almaniya)

14 sentyabr

E qrupu

23:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Zaltsburq" (Avstriya)

20:45. "Milan" (İtaliya) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

F qrupu

20:45. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Seltik" (Şotlandiya)

23:00. "Real Madrid" (İspaniya) - "Leyptsiq" (Almaniya)

G qrupu

23:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Sevilya" (İspaniya)

23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

H qrupu

23:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Benfika" (Portuqaliya)

23:00. "Makkabi" (Hayfa, İsrail) - PSJ (Fransa)

III tur

4 oktyabr

A qrupu

23:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Reyncers" (Şotlandiya)

23:00. "Ayaks" (Niderland) - "Napoli" (İtaliya)

B qrupu

23:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Bayer" (Almaniya)

23:00. "Brügge" (Belçika) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya)

C qrupu

20:45. "Bavariya" (Almaniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)

23:00. "İnter" (İtaliya) - "Barselona" (İspaniya)

D qrupu

20:45. "Marsel" (Fransa) - "Sportinq" (Portuqaliya)

23:00. "Ayntraxt" (Frankurt, Almaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə)

5 oktyabr

E qrupu

20:45. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

23:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Milan" (İtaliya)

F qrupu

20:45. "Leyptsiq" (Almaniya) - "Seltik" (Şotlandiya)

23:00. "Real Madrid" (İspaniya) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna)

G qrupu

23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Kopenhagen" (Danimarka)

23:00. "Sevilya" (İspaniya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

H qrupu

23:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Makkabi" (Hayfa, İsrail)

23:00. "Benfika" (Portuqaliya) - PSJ (Fransa)

IV tur

11 oktyabr

E qrupu

23:00. "Milan" (İtaliya) - "Çelsi" (İngiltərə)

23:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Zaltsburq" (Avstriya)

F qrupu

23:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Leyptsiq" (Almaniya)

23:00. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Real Madrid" (İspaniya)

G qrupu

20:45 "Kopenhagen" (Danimarka) - "Mançester Siti" (İngiltərə)

23:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Sevilya" (İspaniya)

H qrupu

20:45. "Makkabi" (Hayfa, İsrail) - "Yuventus" (İtaliya)

23:00. PSJ (Fransa) - "Benfika" (Portuqaliya)

12 oktyabr

A qrupu

20:45. "Napoli" (İtaliya) - "Ayaks" (Niderland)

23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Liverpul" (İngiltərə)

B qrupu

20:45. "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - "Brügge" (Belçika)

23:00. "Bayer" (Almaniya) - "Portu" (Portuqaliya)

C qrupu

23:00. "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) - "Bavariya" (Almaniya)

23:00. "Barselona" (İspaniya) - "İnter" (İtaliya)

D qrupu

23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Ayntraxt" (Frankurt, Almaniya)

23:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Marsel" (Fransa)

V tur

25 oktyabr

E qrupu

20:45. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Çelsi" (İngiltərə)

23:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Milan" (İtaliya)

F qrupu

23:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna)

23:00. "Leyptsiq" (Almaniya) - "Real Madrid" (İspaniya)

G qrupu

20:45. "Sevilya" (İspaniya) - "Kopenhagen" (Danimarka)

23:00."Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)

H qrupu

23:00. PSJ (Fransa) - "Makkabi" (Hayfa, İsrail)

23:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Yuventus" (İtaliya)

26 oktyabr

A qrupu

23:00. "Napoli" (İtaliya) - "Reyncers" (Şotlandiya)

23:00. "Ayaks" (Niderland) - "Liverpul" (İngiltərə)

B qrupu

20:45. "Brügge" (Belçika) - "Portu" (Portuqaliya)

23:00. "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - "Bayer" (Almaniya)

C qrupu

20:45. "İnter" (İtaliya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)

23:00. "Barselona" (İspaniya) - "Bavariya" (Almaniya)

D qrupu

23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Sportinq" (Portuqaliya)

23:00. "Ayntraxt" (Frankurt, Almaniya) - "Marsel" (Fransa)

VI tur

1 noyabr

A qrupu

00:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Napoli" (İtaliya)

00:00: "Reyncers" (Şotlandiya) - "Ayaks" (Niderland)

B qrupu

21:45. "Portu" (Portuqaliya) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya)

21:45. "Bayer" (Almaniya) - "Brügge" (Belçika)

C qrupu

00:00. "Bavariya" (Almaniya) - "İnter" (İtaliya)

00:00. "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) - "Barselona" (İspaniya)

D qrupu

00:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Ayntraxt" (Frankurt, Almaniya)

00:00. "Marsel" (Fransa) - "Tottenhem" (İngiltərə)

2 noyabr

E qrupu

00:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

00:00. "Milan" (İtaliya) - "Zaltsburq" (Avstriya)

F qrupu

21:45. "Real Madrid" (İspaniya) - "Seltik" (Şotlandiya)

21:45. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Leyptsiq" (Almaniya)

G qrupu

00:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

00:00. "Mançester Siti" (İngilttərə) - "Sevilya" (İspaniya)

H qrupu

00:00. "Yuventus" (İtaliya) - PSJ (Fransa)

00:00. "Makkabi" (Hayfa, İsrail) - "Benfika" (Portuqaliya)

