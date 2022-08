Gülay Zeynallı Kamillə belə rəqs etdi - VİDEO

Ötən gün müğənni Gülay Zeynallının ilk konserti baş tutub.

Metbuat.az "BAKU.WS"ə istinadən xəbər verir ki, paytaxtın dəbədəbəli məkanlarından birində səhnə alan sənətçi sevilən mahnılarını ifa edib. Gülayı dinləməyə gələnlər arasında anası, qayınanası Sahilə xanım və idmançı həyat yoldaşı Kamil Zeynallı da olub.

Gülay əvvəl qayınanası ilə rəqs edib. Daha sonra həyat yoldaşının əyləşdiyi masaya yaxınlaşaraq mahnının nəqarətini orada yenidən səsləndirib.

Açıq havada təşkil olunan musiqili proqram zamanı Gülayı musiqiçilərdən ibarət böyük qrup müşayiət edib.

Xatırladaq ki, Kamillə Gülay 2010-cu ildə evləniblər. Onların Sahilə adlı bir qızları var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.