Tolik Damlanın geyimini tənqid etdi: "Biclik edir. Bilir ki, belə geyinsə, hamı yazacaq" - FOTOLAR

Prodüser-aparıcı Tarix Əliyev müğənni Damlanın geyimlərini tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, instaqramda Damlanın konserti ilə bağlı yayımlanan videolardan birinə rəy yazan Tolik konsertdəki səhnə libasının müğənninin bədəninə uyğun olmadığını deyib:

"Bura evimin qarşısıdır və orada bütün konsertlər belə olur. İnsanlar burada çox olur. İndi gələk ikinci məsələyə. Bu geyim Damlanın bədən quruluşuna uyğun deyil. Yaxşı qızdır, həm safdır, həm ağıllıdır, həm də biclik edir. Bilir ki, belə geyinsə, hamı yazacaq. Konsert kiməsə maraqlı olmayacaq. Stilistlər Damlanı elə geyindiriblər ki, sən CeyLosan. Amma demirlər ki, CeyLo bunu daşıya bilir. Yazıq Damlanı arvad simalı stilistlər pis günə qoyurlar".

İzləyicilərin çoxu Tarix Əliyein bu fikrini bəyəniblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.