Kəmaləddin Heydərov müavininin vəfatı ilə başsağlığı verdi

Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov müavini daxili xidmət general-leytenantı Nazim Məmmədovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, başsağlığında deyilir:

“Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ağır itki üz verib. Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar nazirinin müavini daxili xidmət general-leytenantı Nazim Xeyrulla oğlu Məmmədov 2022-ci il avqustun 26-da ömrünün 70-ci ilində vəfat edib.

Nazim Məmmədov 8 oktyabr 1951-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunda anadan olub. Əmək fəaliyyətinə doğulub boya-başa çatdığı Ordubad şəhərində başlayan N.Məmmədov ömrünün sonrakı mərhələsini Bakı şəhəri ilə bağlayıb, uzun illər Dövlət Gömrük Komitəsində məsul vəzifələrdə çalışıb. 2018-ci ildən Fövqəladə Hallar Nazirliyində nazir müavini kimi fəaliyyətini davam etdirib.

Nazim Məmmədov istər Dövlət Gömrük Komitəsində, istərsə də Fövqəladə Hallar Nazirliyində çalışdığı müddət ərzində daim dövlətçilik prinsiplərinə sadiqliyi ilə seçilib, işgüzarlıq və təşkilatçılıq bacarığı, səmimiliyi, müsbət xüsusiyyətləri ilə kollektiv arasında böyük hörmət qazanıb. Nazim Məmmədov üzərinə düşən vəzifələri hər zaman böyük məsuliyyət və əzmkarlıqla icra edib. Onun Vətən qarşısındakı xidmətləri yüksək qiymətləndirilərək müxtəlif təltiflərə layiq görülüb.

Gözəl insan, bacarıqlı təşkilatçı, vicdanlı vətəndaş Nazim Məmmədovun əziz xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayacaq.

Allah rəhmət eləsin!

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kollektivi adından nazir general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.