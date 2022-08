Özbəkistan Prezidenti Şafkat Mirziyoyev Azərbaycanın Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova ilə bağlı sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin özü məlumat verib.

Belə ki, xanəndə Özbəkistanın "Xalq artisti" adı ilə mükafatlandırılıb.

