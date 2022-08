Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinə elektrik enerjisi verildi - VİDEO

“Azərenerji” ASC avqustun 26-dan Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçmiş Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinə elektrik enerjisi verib.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumdan bildirilib.

Məlumata görə, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq sözügedən ərazilərin ən qısa vaxtda elektrik enrjisi ilə təchiz edilməsi üçün təxirəsaslınmaz işlərə başlanılıb. Laçın şəhərində ermənilərin tamamilə dağıtdığı mövcud yarımstansiyanın ilkin bərpası istiqamətində fasiləsiz işlər görülüb, əraziyə transformatorlar, lazımı avadanlıq və texnika gətirilərək cəmi 4 sutka ərzində sürətlə iş aparılaraq ölkə enerji sistemi ilə əlaqələnmiş sistem şəbəkəsi yaradılıb.

Nəticədə Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində Azərbaycan işığı yandırılıb. Hazırda paylayıcı şəbəkənin bərpa edilməsi üçün “Azərişıq” əməkdaşları Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərindəki hərbi və mülki obyektləri enerji ilə təmin edib digər zəruri tədbirləri həyata keçirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.