Qonşusunun evini yandıran şəxs saxlanılıb - FOTOLAR

Ağdaş rayonunda qonşusunun evini yandıran şəxs saxlanılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, DİN-in “102” Xidməti - Zəng Mərkəzinə Ağdaş şəhəri ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərinin birində yanğın baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Həmin əraziyə cəlb edilən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının operativ müdaxiləsi nəticəsində yanğın söndürülərək ətrafdakı yaşayış evlərinə keçməsinin qarşısı alınıb.

Hadisənin başvermə səbəbləri ilə bağlı aparılan araşdırmalar zamanı yanğının naməlum şəxs və yaxud şəxslər tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən zərərçəkmişin qonşusu Tural Məmmədov saxlanılıb.O, ifadəsində əməlini etiraf edib.

Faktla bağlı Ağdaş Rayon Polis Şöbəsində istintaq araşdırmaları aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.