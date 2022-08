Bakıda bloqçu Nail Kəmərlinin avtomobilindən oğurluq edən şəxs tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bloqçu Nail Kəmərlinin avtomobilindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən 1997-ci il təvəllüdlü, əvvələr oğurluq əməllərinə görə məhkum olunan Əli Kazımov polisin keçirdiyi tədbirlərlə müəyyən olunaraq tutulub.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib ki, oğurlanan fotoaparatın zərərçəkmişə qaytarılması təmin olunacaq.

