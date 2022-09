Hollivud ulduzu Jan Kloud Van Dammın oğlu Kristofer Bakıya gəlib.

Metbuat.az "Baku.ws"ə istinadən xəbər verir ki, Suada bu barədə instaqram hesabında paylaşım edib.

O, həyat yoldaşı Kristofer ilə valideynlərinin görüntüsünü yayımlayıb.

Qeyd edək ki, Suada ilə Kris ötən il iyunun 17-də Azərbaycanın Türkiyədəki baş konsulluğunda doğmalarının iştirakı ilə baş tutan nikah mərasimində ailə həyatı qurublar.

