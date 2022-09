Azərbaycanın FIFA referisi Elçin Məsiyev beynəlxalq oyuna təyinat alıb.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, Məsiyev UEFA Gənclər Liqasında “Benfika” (Portuqaliya) – “Makkabi” (Hayfa, İsrail) oyununun baş hakimi olacaq.

Sentyabrın 6-da Portuqaliyanın Seyxal şəhərində keçiriləcək H qrupunun görüşündə ona Elşad Abdullayev və Pərvin Talıbov kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasının Ricardo Jorge Antunes Baixinho (Portuqaliya) yerinə yetirəcək.

