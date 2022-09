İtaliya A seriyasının 5-ci turunda “Latsio” evdə “Napoli”ni qəbul edib.

Gərgin şəraitdə keçən oyunda qonaqlar qələbəyə sevinib. Həlledici qolu “Napoli”nin gürcü futbolçusu Xviça Kvaratsxeliya vurub.

“Latsio”- “Napoli” – 1:2

Qollar: Mattia Dzakkani, 4, Kim Min Dje, 38, Xviça Kvaratsxeliya, 61.

