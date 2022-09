Azərbaycanın FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin oyununa təyinat alıb.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, 35 yaşlı baş hakim Avstriyada “Şturm” (Qrats) və Danimarka “Midtüllan”ı arasında keçiriləcək I tur matçını idarə edəcək.

Ona Zeynal Zeynalov və Akif Əmrəli yardımçı olacaq. Dördüncü hakim funksiyasını İnqilab Məmmədov yerinə yetirəcək.

