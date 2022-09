"Qarabağ"a qalib gələrək qrupda mübarizəyə qoşulan "Viktoriya" darmadağın edildi

UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində I tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hecənin öməmli qarşılaşmalarından biri A qrupunda baş tutub. Belə ki, İngiltərə "Liverpul"u İtaliyada "Napoli"yə böyük hesabla uduzub - 1:4

C qrupunda isə İspaniya "Barselona"sı evdə Çexiyanın "Viktoriya" (Plzen) komandasını 5 qolla darmadağın edib. "Viktoriya" isə 1 qolla meydandan ayrılıb.

Almaniya "Bavariya"sı isə İtaliyada "İnter"ə 2 cavabsız qolla qalib gəlib.

A qrupu

20:45. "Ayaks" (Niderland) - "Reyncers" (Şotlandiya) - 4:0

23:00. "Napoli" (İtaliya) - "Liverpul" (İngiltərə) - 4:1



B qrupu

23:00. "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - "Portu" (Portuqaliya) - 2:1

23:00. "Brügge" (Belçika) - "Bayer" (Almaniya) - 1:0



C qrupu



23:00. "Barselona" (İspaniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) - 5:1

23:00. "İnter" (İtaliya) - "Bavariya" (Almaniya) - 0:2

D qrupu

20:45. "Ayntraxt" (Frankurt, Almaniya) - "Sportinq" (Portuqaliya) - 0:3

23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Marsel" (Fransa) - 2:0

