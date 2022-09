“Qarabağ” - “Nant” oyununun biletləri sabah satışa çıxarılacaq

Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək “Qarabağ” (Ağdam) - “Nant” (Fransa) oyununun biletləri sentyabrın 11-də saat 11:00-dan etibarən satışa çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Biletlərin qiyməti müvafiq olaraq 5, 20, 30, 75 və 100 manat təşkil edir.

Biletləri Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionun kassalarından, “Iticket.az”ın satış məntəqələrindən (iticket.az-da onlayn satış), “Park Bulvar”dakı “Qarabağ”ın Fan-Şopundan, eləcə də “28 Mall” və “Gənclik Mall” ticarət mərkəzlərindən əldə etmək mümkün olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.