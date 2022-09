"Qalatasaray" klubunun futbolçusu Kərəm Aktürkoğlu komandadan ayrılıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı sol cinah yarımmüdafiəçisi İstanbul təmsilçisinin sıralarını tərk edib.

Məlumata görə o, Aktürkoğlu Madrid "Atletiko"su ilə razılaşıb. Keçidin yaxın vaxtlarda açıqlanacağı gözlənilir.



