Azərbaycanda 14 ölkənin iştirakı ilə Üzeyir Hacıbəyli Klassik Musiqi Festivalı keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda mədəniyyət naziri Anar Kərimov tviter hesabında paylaşım edib.



Nazir beynəlxalq festivalın 18-26 sentyabrda təşkil olunacağını qeyd edib. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda 14 ölkənin musiqiçiləri Bakı, Gəncə, Bərdə, Ağcabədi və Şuşada çıxış edəcəklər.

