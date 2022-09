Azərbaycan hərbçiləri Ermənistanın dövlət sərhədindəki genişmiqyaslı təxribatının qarşısını alarkən könüllü qadın döyüşçü Susanna Marqaryanı məhv edib.

Metbuat.az "Hraparak" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, o dünən Cermuk bölgəsində öldürüb. Nəşr yazır ki, Susanna döyüşlərə könüllü qatılıb.



Qeyd edək ki, Suzanna Marqaryanın 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı azərbaycanlılara qarşı törədilən vəşhiliklərdə əli olub. Marqaryan Vətən müharibəsində də Azərbaycana qarşı döyüşüb.



Gülər Seymurqızı

