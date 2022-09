Türkiyənin “Baykar” şirkəti tərəfindən hazırlanmış ölkənin ilk pilotsuz döyüş təyyarəsi “Bayraktar Kızılelma”nın prototipi ilə mühərrikinin inteqrasiya testi uğurla tamamlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sınaqlar 17 sentyabrda baş tutub.

Qeyd edək ki, “Kızılelma”nın ilk uçuşu 2023-cü il üçün planlaşdırılır.

