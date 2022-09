Yarımfinal oyununda qapını "uşağa" etibar etdilər - İNANILMAZ QƏRAR / VİDEO

Futbol üzrə Avstraliya kubokunun yarımfinalında maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Oakleigh Cannons” - “Macarthur” klubları arasında keçirilən qarşılaşmanın son dəqiqələrində meydan sahiblərinin baş məşqçisi qəribə qərar qəbul edib. O, 13 yaşlı Ymer Abili adlı qapıçını meydana buraxıb. Məlumata görə, oyuna 5 dəqiqə əlavə olunub. Oyunun 90+1 dəqiqəsində meydana daxil olan Ymer əsas qapıçını əvəzləyib. O, 4 dəqiqə meydanda olub. 13 yaşlı qapıçı səhvə yol verməyib.

Lakin o oyuna daxil olana qədər meydan sahibləri 2-5 hesabı ilə geridə olub və artırma dəqiqələrdə qapılara qol vurulmayıb. Yerli mənbələr yazır ki, baş məşqçi komandasının məğlubiyyətini qismən də olsa ikinci planda saxlamaq üçün belə gözlənilməz dəyişiklik edib. Ymer Abili Avstraliya kubokunda forma geyinən ən gənc oyunçu olub.

