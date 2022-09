İlham Əliyev neft sənayesi işçilərini təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Məmmədov Tapdıq Səməd oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abdullayeva Dilarə Ağalar qızı

Ağayev Elçin İbarət oğlu

Aydınov Zaur Asif oğlu

Azakov Siyavuş İsfəndiyar oğlu

Bunyadov Elşən Akif oğlu

Dadaşlı İsa Rəhim oğlu

Əbilova Arzu Kərim qızı

Əliməmmədov Mehman Məmməd oğlu

Əliyev Nüsrət Şıxalı oğlu

Forrester Skott

Henderson Nayl Köri

Heydərov Elxan Vahab oğlu

İlter Mustafa Mesut

İsmayılov İlham Əmirxan oğlu

İsmayılova Şəfəq İsrafil qızı

Məhərrəmov Samir Fazil oğlu

Məmmədov Əbdülhüseyn Asaf oğlu

Mirzaliyev Elman Zərqulu oğlu

Moylayeva Səbinə Dəmir qızı

Mustafayev Nəcəf Lətif oğlu

Orucov Rövşən Həsən oğlu

Şexmametyev Rəşid İbrahimoviç

Şəfiyev Vüsal Məmmədəli oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.