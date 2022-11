Astanada Müstəqillik Sarayında Qazaxıstan Prezidenti seçilən Kasım-Jomart Tokayevin andiçmə mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kasım-Jomart Tokayev təntənəli surətdə xalqa sədaqət andı içib. Qazaxıstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri Tokayevə prezident vəsiqəsini təqdim edib.

