Türkiyənin Diyarbəkir bölgəsində avtobus aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə 33 nəfər yaralanıb. Yaralanlardan 3-nün vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.



