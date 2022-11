"Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsi Rusiya sülhməramlıları tərəfindən Azərbaycan toponimlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı adıçəkilən ölkənin parlamentinə müraciət göndərəcək".

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə komitə sədri Siyavuş Novruzov parlamentin noyabrın 29-da keçirilən plenar iclasında çıxışı zamanı bildirib.

