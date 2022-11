Müvəqqəti rəis təyin olunan Vüqar Əliyev bu şəxsin oğludur - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinə müvəqqəti rəis təyinatı olub. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsinin müvəqqəti icrası DGK-nin Sosial İnnovasiyalar və Analitik Təhlil İdarəsinin rəisi, gömrük xidməti polkovnik Vüqar İsmayıl oğlu Əliyevə tapşırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vüqar Əliyev Kimya elmləri doktoru, professor İsmayıl Əliyevin oğludur. İsmayıl Əliyev isə hazırda Bakı Dövlət Universitetinin "Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi" kafedrasının müdiridir. Həmçinin kimya elmləri doktoru, professordur.

İsmayıl Əliyev



