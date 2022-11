Ağsuda şagird dörd ildir birinci sinifdə oxuyur - VİDEO

Ağsuda uşaq artıq dördüncü ildir ki, birinci sinifdə oxuyur.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, uşağın valideyni övladının əsassız şəkildə sinifdən-sinfə keçirilmədiyini iddia edib.

Sözügedən hadisə Ağsu rayonu, Sanqalan kənd məktəbində baş verib.

Rayonun Qırlar kəndində yaşayan ailə iddia edib ki, onların uşağının yaşına uyğun dərslərdə iştirakına məktəbin direktoru imkan vermir.

Uşağın anası Narıngül Eyubova bildirib ki, övladı məktəbə getdiyi ilk günlərdə sinifdə müəllimin sərt davranışına görə dərslərdən soyuyub və məktəbə getmək istəməyib.

Ananın sözlərinə görə, bununla belə, atası uşağı may ayına qədər məktəbə aparıb. Tədris ilinin son 15 günündə isə atanın səhhətində yaranan problem səbəbindən uşaq da dərslərdə iştirak edə bilməyib. O qeyd edib ki, məhz bu 15 günə görə övladı sinifdən-sinfə keçirilməyib.

Sanqalan kənd məktəbinin direktoru Sihət Abdulov açıqlamasında valideynin dediklərini təkzib edib.

Direktorun sözlərinə görə, uşaq 2019-2020-ci tədris ilində birinci sinfə qəbul olunub, lakin il ərzində yalnız sentyabr ayında dərslərdə iştirak edib:

“Məktəbə adaptasiyasında problem yaşandığından bir neçə gün atası ilə dərslərə gəlib. Ancaq sonrakı aylarda ümumiyyətlə məktəbə gəlməyib. Ona görə də Pedaqoji şuranın qərarı və “Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar”a əsasən, uşaq sinifdə saxlanıb. Bu hal növbəti tədris illərində də təkrarlanıb. Hazırda şagird məktəbdə fərdi təhsilə cəlb olunub”.

Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin Ağsu Rayon sektoru da məsələdən xəbərdardır. Qurumdan bildirilib ki, uşağın valideyni onların ünvanına yazdığı izahat-məktubunda övladı üçün yaradılmış şəraitdən razı olduğunu bildirib:

“Adı çəkilən şagirdin əsassız yerə dərsə buraxılmaması və müəllimlər tərəfindən incidilməsi haqqında valideynin dedikləri isə doğru deyil”.

Daha ətraflı süjetdə:

