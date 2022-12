Niderland millisi dörddəbir finalda

Futbol üzrə Niderland millisi Qətərdə keçirilən dünya çempionatının dörddəbir final mərhələsinə yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Xəlifə" stadionunda Niderland millisi ABŞ yığması ilə qarşılaşıb. Matçın 10-cu dəqiqəsində niderlandlı futbolçu Memfis Depay hesabı açıb. Birinci hissəyə əlavə olunmuş vaxtda Deyli Blind Niderland millisini hesabda önə keçirib. Avropa təmsilçisi fasiləyə 2:0 hesablı üstünlüklə yollanıb.

İkinci hissəyə ABŞ millisi daha fəal başlayıb. Matçın 76-cı dəqiqəsində ABŞ futbolçusu Hadji Rayt hesab arasındakı fərqi azaldıb. Qarşılaşmanın 81-ci dəqiqəsində Denzel Dümfriz Niderland yığmasının üçüncü topunu rəqib qapısından keçirib və bu, oyunda vurulan sonuncu qol olub.

Beləliklə, Niderland millisi 3:1 hesablı qələbə qazanaraq çempionatın dörddəbir final mərhələsinə yüksəlib.

Bu gün pley-off mərhələsinin növbəti oyunu Argentina və Avstraliya yığmaları arasında oynanılacaq. “Əhməd ibn Əli” stadionunda keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Görüşün baş hakimi polşalı Şimon Marçinyak olacaq.

