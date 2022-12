İsveçrə Aİ-yə qoşulmaq niyyətində deyil

İsveçrə Avropa İttifaqına qoşulmadan ikitərəfli sazişlər əsasında qarşılıqlı faydalı münasibətləri inkişaf etdirmək kursuna sadiqliyini bir daha təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsveçrə hökumətinin - Federal Şuranın məruzəsində qeyd olunub.

Bildirilib ki, münasibətlərin belə variantı iqtisadi səmərə ilə siyasi fəaliyyət azadlığı arasında balansı saxlamağa imkan verir.

Bern ondan irəli gəlir ki, konkret əməkdaşlıq sahələri üzrə ikitərəfli sazişlərin bağlanmasına əsaslanan Brüssellə mövcud münasibətlər ölkəyə “öz qaydasında Avropaya inteqrasiyada iştirak etməyə” imkan verir, halbuki münasibətlərin bütün digər variantları, o cümlədən mümkün qoşulma Aİ üçün “narahatlıq” yarada bilər. Hökumət bildirib ki, Avropa İttifaqına daxil olmaq üçün “İsveçrədən qeyri-mütənasib öhdəliklər tələb ediləcəkdi”.

Federal Şuranın fikrincə, Aİ-yə mümkün üzvlük Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin “əsasən hökumətləri vasitəsilə hərəkət etdiyini” nəzərə alsaq, hökumətin parlament qarşısında “çəkisini” artıracaq. Xalq və kantonal hakimiyyət o zaman “səlahiyyətlərinin azaldılması riski” ilə üzləşəcək, xüsusən də “siyasətin müəyyən edilməsində real iştirak baxımından”. Bundan əlavə, Aİ-yə daxil olduqdan sonra “insan hüquqlarının” tətbiqi sahəsi “səlahiyyətlərin bir hissəsinin Avropa institutlarına ötürülməsi səbəbindən məhdudlaşdırılacaqdı”.

