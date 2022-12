Qətərdə təşkil olunan dünya çempionatında bu gün 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında Portuqaliya millisi Mərakeşi sınağa çəkəcək.

Digər oyunda İngiltərə və Fransa yığmaları üz-üzə gələcəklər.

1/4 final mərhələsi



10 dekabr

19:00. Mərakeş - Portuqaliya

23:00. İngiltərə - Fransa

Qeyd edək ki, 1/4 finalın digər 2 oyunu dekabrın 9-da baş tutub. Xorvatiya Braziliyanı, Argentina isə Niderlandı məğlub edərək, yarımfinala yüksəlib.

