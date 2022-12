Braziliya çempionatla vidalaşdı - Neymar gözyaşlarını saxlaya bilmədi

Xəbər verdiyimiz kimi, Qətərdə keçirilən dünya çempionatının 1/4 final mərhələsində Braziliya millisi Xorvatiyaya penaltilər seriyasına uduzaraq mübarizəni dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xorvatiya qələbəsini qeyd edərkən "sambaçılar" meydanın ortasında oturublar. Həmin an ulfuz futbolçu Neymar gözyaşlarını saxlaya bilməyib.

"Fox Sports" nəşri bildirir ki, 30 yaşlı hücumçu millidə karyerasını dayandıra bilər. Bu barədə Neymar Xorvatiya yığmasına uduzduqları 1/4 final mərhələsinin oyunundan sonra açıqlamasında bildirib:

"Bundan sonra nə olacağını bilmirəm. Heç nəyə zəmanət verə bilmərəm. Düşünmək üçün mənə bir az vaxt lazımdır. Braziliya millisi üçün qapını bağlamıram. Amma qayıtmaq istədiyimi əminliklə deyə bilmirəm".

