"Qızıl top"u bu dəfə Mbappe alacaq, yoxsa Messi?

"Goal" nəşri "Qızıl top" uğrunda mübarizədə favoritlərin yenilənmiş reytinqini dərc edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıya Lionel Messi siyahıya başçılıq edir. İkinci yerdə isə onun komada yoldaşı Mbappe var. İlk onluq belədir:

1. Lionel Messi (PSJ)

2. Kilian Mbappe (PSJ)

3. Erlinq Haaland ("Mançester Siti")

4. Neymar (PSJ)



5. Robert Levandovski ("Barselona")



6. Vinisius Junior ("Real Madrid")



7. Kevin de Bruyne ("Mançester Siti")



8. Məhəmməd Salah ("Liverpul")



9. Xviça Kvaratsxeliya ("Napoli")



10. Antuan Qrizmann ("Atletiko")

Qeyd edək ki, "Qızıl top"un hazırkı sahibi "Real"ın və Fransa millisinin hücumçusu Kərim Benzemadır.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.