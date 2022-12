Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün səhər saatlarında Xızı rayon Baxışlı və Altıağac kənd tam orta məktəblərinin müəllimləri Bakı-Quba yolunda avtomobil qəzasına düşüblər. Nəticədə Baxışlı kənd tam orta məktəbinin fiziki tərbiyə müəllimi Elvin Rüstəmov dünyasını dəyişib. Xəsarət alan digər müəllimlər isə xəstəxanaya yerləşdirilib və hazırda həkim nəzarəti altındadırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, vəfat edən müəllim həm də idman jurnalisti imiş. O, "Neftçi" TV-də çalışırdı.



Mərhum evli idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.