Rusiya sülhməramlısı ilə Şuşa-Laçın yolunda aksiyada iştirak edən aksiyaçı arasında maraqlı dialoq yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Əhməd Məmmədov məlumat yayıb. Belə ki, aksiya iştirakçısı bildirib ki, sülhməramlı ilə saatlarla göz-gözə baxışdıqdan sonra, sülhməramlı onun qulağına "İnşallah, Qarabağ Azərbaycandır!" deyib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.