Həyat yoldaşından Natiq Nuriyevlə bağlı iddialara reaksiya - VİDEO

Əməkdar artist Natiq Nuriyevin xanımı Elnarə Nuriyeva "Elgizlə izlə" verilişinə telefonla bağlanaraq, həyat yoldaşı ilə bağlı məlumatlara reaksiya verib.

Metbuat.az Axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni Vüqar Muradovun mərhum ifaçı Elçin Cəlilovu narkotikə qurşandıran şəxsin Natiq Nuriyev olduğunu açıqlayıb.

Elnarə Nuriyeva məsələ ilə bağlı fikirlərini bölüşərək, bunları söyləyib:

"Bir insana hörmət edə bilinmirsə, ona pislik də edilməməlidir. O cür yaşlı insana, ailə başçısına, babaya bu, edilməməlidir. Natiqin təzyiqi qalxıb, üstünə təcili yardım gəlib. 10 il əvvəl Lalə Dadaşova (müğənni, Elçin Cəlilovun həyat yoldaşı - red.) bu söz-söhbəti bir toyda danışıb. Vüqarla məclisdə neçə dəfə üz-üzə gəliblər, niyə nəsə deməyib? Deyir ki, Natiq Elçinə paxıllıq edib. Nəyinə paxıllıq edəcək? Elçin skripka çalandır? Natiq oxuyandır? Elçindən az pul qazanırdı Natiq? Natiqlə Elçinin belə bir münasibəti olmayıb. Haradasa toyda görüşüblərsə, o demək deyil, kimsə kimdənsə nəsə öyrənib? Elçinin qardaşı da eyni haldan rəhmətə gedib. Ailəlikcə belədirlərsə, bəlkə, o, Natiqi pis yola çəkib".

Qeyd edək ki, Vüqar "Elgizlə izlə" proqramında mərhum müğənni Elçin Cəlilovu ifaçının narkotikə qurşanmasına səbəb musiqiçi olduğunu vurğulayıb. Həmin açıqlama Axşam.az-ın instaqram səhifəsində yayımlandıqdan sonra aparıcı Elgiz Əkbər şərh bölümündə musiqiçinin skripka ifaçısı Natiq olduğunu yazıb. Daha sonra Vüqar da Axşam.az-a açıqlama verərək, həmin şəxsin Natiq Nuriyev olduğunu söyləyib.

Onu da əlavə edək ki, Əməkdar artist Rəhman Rəhmanov müğənni oğlu Emili narkotikə öyrəşdirən şəxsin adının Natiq Nuriyev olduğunu deməyib. Aktyor müsahibələrindən birində oğlunu narkotikə öyrəşdirən musiqiçinin Elçin Cəlilova da pis vərdişi öyrədən şəxs olduğunu açıqlayıb. Hətta Emil müsahibəsində onu narkotikə Elçin Cəlilovla həmin musiqiçinin alışdırdığını açıqlayıb.

