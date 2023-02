Oğurluq edən və narkotik satan 9 nəfər tutuldu

Ağdaş Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində oğurluq cinayətləri törədən və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 9 nəfər tutulub.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, rayon ərazisində yerləşən 3 evdən məişət və qızıl-zinət əşyaları, eləcə də mobil telefonun oğurlanması barədə polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalar zamanı cinayət hadisələrinin eyni şəxs tərəfindən törədildiyi müəyyən olunub. Keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqları etməkdə şübhəli bilinən keçmiş məhkum Mənsur Məhərrəmov tutularaq istintaqa təhvil verilib. Onun ayrı-ayrı şəxslərə satdığı əşyaların bir neçəsi maddi sübut kimi götürülüb.



Keçirilən digər əməliyyat nəticəsində isə avtomobil təmiri məntəqəsindən nəqliyyat vasitəsinin ehtiyat hissələrini oğurlayan rayon sakini Firqət Quliyev saxlanılıb. O, ifadəsində əməlini etiraf edib və oğurladıqlarını metal qəbulu məntəqəsinə satdığını bildirib.

Şöbə əməkdaşlarının narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdikləri növbəti əməliyyatlar nəticəsində isə daha 7 nəfər rayon sakini – Fariz Cümşüdov, Mübariz Əzizov, Elşad Yusifov, Vasif Qasımov, Yalçın Məmmədov, Rəsul Rəhimov və Elşən Şirinov saxlanılıb. Saxlanılan şəxslərdən ümumilikdə 2 kiloqrama yaxın müxtəlif növ narkotik vasitələr aşkarlanaraq götürülüb. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslərin əksəriyyəti əvvəllər də analoji, eləcə də digər cinayət əməllərinə görə məhkum olunmuşlardır.

Faktlarla bağlı Ağdaş Rayon Polis Şöbəsində zəruri əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

