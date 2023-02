Aİ-nin sanksiyaları Rusiya iqtisadiyyatını tənəzzülə sürükləyir - Ursula fon der Leyen

“Aİ-nin sanksiyaları Rusiya iqtisadiyyatını onilliklər ərzində resessiyaya sürükləyəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu çərşənbə axşamı Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı AK-nin rəhbəri Ursula fon der Leyen deyib.

“Biz Rusiya iqtisadiyyatını onilliklər ərzində tənəzzülə sürükləyən və sənayesi müasir və kritik texnologiyalardan məhrum olan ən güclü sanksiyaları tətbiq edirik. Brüssel Ukraynadakı hərbi əməliyyatlara görə Rusiyaya qarşı sanksiyaları davam etdirəcək və lazım olan müddətdə Kiyevi dəstəkləyəcək”.

Məlumat üçün bildirək ki, Avropa İttifaqı 2022-ci ilin fevralından Rusiyaya qarşı doqquz iqtisadi və fərdi sanksiyalar paketi tətbiq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.