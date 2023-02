Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu İSO keyfiyyət sertifikatı alıb

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəvəz, bostan və kartof bitkiləri üzərində aparılan seleksiya və ilkin toxumçuluq işlərinə dair ISO 9001:2015 standartı sertifikatına layiq görülüb.

Metbuat.az bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

2025-ci ilin aprel ayına qədər qüvvədə olacaq sertifikata əsasən, İnstitutda tərəvəz, bostan və kartof bitkiləri üzərində aparılan seleksiya və toxumçuluq işləri audit edilib və ISO 9001:2015 standartının tələblərinə uyğunluğu təsdiqlənib.

Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu Dünya Tərəvəzçilik Mərkəzi (AVRDC, Tayvan) və Beynəlxalq Kartofçuluq Mərkəzi (CIP, Peru) ilə əməkdaşlıq edir. Fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində institutun seleksiyaçı alimləri tərəvəz, bostan və kartofun 100-ə qədər sortunu yaradıb ki, onlardan 38 sort rayonlaşdırılıb. Təkcə ötən il institutun yaratdığı "Vaqif”, "Çənlibel”, "Uğur” və "Turan” kartof sortları rayonlaşdırılıb və patentləşdirilib. Eyni zamanda istixana kompleksinin kartofçuluq bölməsində “Telman” və “Əmiri-600” yerli kartof sortlarından ümumilikdə 2 400 kq miniyumru istehsal edilib.

2022-ci ildə institutda istixana şəraitində pomidorun 150, xiyarın 55, şirin bibərin 57, badımcanın 18, kahının 22 sort nümunəsi qiymətləndirilib və uyğun olaraq pomidorun 4, xiyarın 5, şirin bibərin 10, badımcanın 4, kahının isə 3 sort nümunəsi seleksiya üçün ən yaxşı donor seçilib.

Ötən il institutda aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə dair 3 kitab, 48 elmi məqalə nəşr olunub ki, məqalələrin 4-ü beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) daxil olan jurnallarda dərc edilib.

