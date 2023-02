Türkiyənin Aksaray bölgəsində dəhşətli qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 aylıq körpələrini təcili xəstəxanaya aparamaq istəyən cütlük yolda qəzaya düşüb. Nəticədə avtomobildə olan ata və ana yerindəcə vəfat edib.

Digər 3 yaşlı və 3 aylıq iki övladları isə yaralanıb.

